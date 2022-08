Entra sempre più nel vivo il mercato della Juve che, ora ha fretta di definire le ultime operazioni rimaste per consegnare l'organico ultimato a Max Allegri in vista dell'inizio del campionato. Uno dei reparti che sicuramente subirà delle modifiche è il centrocampo, privo di Paul Pogba almeno fino a fine settembre, terapia conservativa permettendo, al quale va ad aggiungersi anche lo stop di Weston Mckennie, costretto a restare ai box per circa un mese. Ecco che dunque, intervenire diventa obbligatorio e il candidato più appetibile al momento è sempre il centrocampista del Psg Leandro Paredes.Prima però è necessario fare spazio e quello che al momento sembra essere in cima alla lista dei partenti è il brasiliano. Su di lui c'è infatti il forte interesse deldiche però, avrebbe manifestato dei dubbi relativi al fatto che non si è arrivati ad un'intesa di massima, nonostante il giocatore abbia dato il via libera alla sua cessione. Questo peròche, prevede nuovi contatti tra le parti tra stasera e la giornata di domani, dove quasi sicuramente conosceremo qualche dettaglio in più. Gli spagnoli però devono prima risolvere la questione legata a Maxi Gomez, con la Juve che, dal canto suo vorrebbe chiudere con l'opzione del '' per quel che riguarda la parte dell'ingaggio da recapitare all'ex Barcellona. Insomma, siamo entrati nella fase bollente della trattativa, ora bisognerà attendere che una delle due molli la presa per poter raggiungere la fumata bianca.