Vietato sbagliare. Contro il Crotone l’imperativo sarà vincere, perché non c’è niente di meglio che portare a casa tre punti per curare le ferite provenienti dalle sconfitte. Lunedì l’occasione per rialzare la testa, contro l’ultima in classifica. La conferenza stampa di Andrea Pirlo si terrà live su Juventus TV, domani alle ore 14, che potrete seguire in diretta testuale qui su IlBianconero.com.