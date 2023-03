Ieri sera, un enorme sospiro di sollievo:. Dall'Europa-Park Stadion diè arrivata forse la miglior notizia possibile per la(qualificazione ai quarti a parte), che per troppo tempo non aveva esultato per un gol del suo centravanti, a secco da 6 partite e 567 minuti complessivi. Quella segnata in Germania dal dischetto è stata una rete decisiva per il serbo, che ha messo in discesa la serata europea e soprattutto ha ritrovato quella fiducia che stava diminuendo sempre di più, tra problemi fisici, "astinenza" e anche un po' di sfortuna.- E ora c'è il derby d'Italia contro l', in cui il 23enne punta a ripetersi per non perdere il vizio e allungare fin da subito una striscia positiva: a San Siro sarà lui a guidare l'attacco della Juve, in attesa di capire le condizioni di Federico, Angele Fabio, considerando che sullo squalificato Moisenon si potrà contare. L'appuntamento è un altro di quelli importanti, il palcoscenico uno di quelli dove l'obiettivo primario è non sfigurare. Domenica Vlahovic sarà chiamato a trascinare i bianconeri, che sperano di poterlo considerare uno di loro ancora per molto tempo. Come racconta Calciomercato.com, intanto, le sirene di mercato continuano a suonare, consempre in agguato. Ci sarà tempo per pensarci, ora c'è solo la Juve. Che insieme a lui può ancora permettersi di sognare.