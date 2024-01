Dusanè in un buon momento, e ora convince anche Lele. Intervenuto alla Domenica Sportiva in onda sulla Rai, il noto opinionista ha parlato così del centravanti della, protagonista in positivo nel match di sabato scorso contro lain cui è partito dal primo minuto e ha servito l'assist per il gol di Adrien Rabiot: "Ha vinto Vlahovic il duello con Lukaku. Ha giocato per la squadra, ha tirato in porta. Gli ultimi minuti a Frosinone hanno giovato sulla sua mente, è stimolato, famelico e comincia a giocare meglio".