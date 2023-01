Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è un’ombra minacciosa sulle coppe della Juve. Il problema è che l’Uefa considerava le plusvalenze il filone d’inchiesta meno grave, perché stabilire il valore di un calciatore non è matematico. Invece dai giudici Figc è arrivata una stangata che inevitabilmente inciderà sulle decisioni di Nyon, che ora è in attesa degli sviluppi dell’altra inchiesta sugli eventuali stipendi in nero: questa può mettere a serio rischio l’accordo per il Fair play. Il tutto in uno scenario complicato dalla Superlega.