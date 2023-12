Non c'è solo il mercato di gennaio nella testa dei dirigenti della Juve. Al plurale appunto, perché i tavoli aperti sono molteplici, alcuni di questi decisivi per il presente e il futuro della squadra. Il piano di Giuntoli è quello di prolungare i contratti di quasi tutta la rosa in modo da poter avere più forza in futuro per eventuali cessioni e soprattutto abbassare il costo a bilancio dei giocatori.Dopo Fagioli, Locatelli, Gatti e i rinnovi in estate di Yildiz e Huijsen, adesso la Juve si concentrerà sui big. Alcuni di questi sono vicini a prolungare il legame con il club, per altri invece la situazione non è così scontata.