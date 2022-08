Adesso tocca ad. Come racconta Gazzetta, la Juve deve affrontare e fare i conti con il suo ingaggio pesante, oltre che con un ammortamento residuo particolarmente alto. Questi due elementi rendono possibile solo una cessione in prestito.Negli ultimi giorni, a farsi avanti sono stati soprattutto Sporting e Lione. Per il quotidiano, il problema è il solito. E cioè: come si suddivide il pagamento dello stipendio? La Juve deve gioco forza partecipare in modo corposo all’emolumento. C’è comunque fiducia di risolvere la matassa prima del gong di fine mercato. Così come, entro la sera dell’1 settembre, è molto probabile che Nicolò Fagioli sia ceduto in prestito a una squadra di Serie A.