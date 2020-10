Già dopo le partite contro Crotone e Verona si era parlato di "maledizione Var" per Alvaro Morata, ma dopo che nella gara di ieri sera con il Barcellona all'attaccante spagnolo sono state annullate ben tre reti per fuorigioco, la faccenda inizia ad avere contorni surreali. E mentre i tifosi della Juve si disperano, quelli delle altre squadre ridono, e inondano Twitter e Instagram di "meme" sull'argomento. Per ritrovare qualcosa di analogo bisogna tornare indietro di un anno, quando l'allora neo difensore bianconero Matthijs de Ligt si rendeva protagonista di un fallo di mano in area praticamente una volta a partita. Anche allora si diceva: non può essere una coincidenza…