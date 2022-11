Domenica alle 14.30 ladi Massimofarà il suo esordio assoluto all'Allianz Stadium. I bianconeri che sono reduci da un gran momento di forma: arrivano da tre risultati utili consecutivi in campionato, cinque contando quelli in Coppa Italia. I riflettori delloperò saranno puntati su Mathias, il giovane classe 2003 infatti ha l'occasione di mettere minuti nelle gambe proprio con la formazione di Brambilla come visto già nelle ultime apparizioni, complice lo stop della squadra di Massimiliano Allegri.Per il giovane, come riferisce Tuttosport, si tratterà della prima volta da titolare nella casa bianconera, lo Stadium appunto, infatti era stato impiegato da Massimilianonella gara contro ildal primo minuto ma era stata disputata al Via del Mare. Certo anche in quell'occasione l'argentino non aveva deluso le aspettative, anzi. Non sarà della gara domenica Iling Junior, ancora alle prese con il problema alla caviglia. Con Allegri Soulè ha raccolto 8 presenze e 161 minuti in stagione ed è stato impiegato per tre volte anche in Champions League. Il suo contratto rinnovato fino al 2024 ma con opzione 2026 mostra la grande fiducia che la dirigenza bianconera ripone nel giocatore. Ora per Mathias una grande occasione: quella di accendere su di sé i riflettori dello Stadium.