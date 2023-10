Come racconta Gazzetta, la Juventus spinge sui, un summit tira l’altro. Dopo Federico Chiesa, Adrien Rabiot. In 48 ore il d.t. Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna hanno incontrato prima l’agente dell’azzurro (giovedì) e poi ieri la mamma-rappresentante del centrocampista francese. Se per Chiesa si lavora a un prolungamento “ponte” dal 2025 al 2026, con l’obiettivo di allontanare la scadenza del contratto, per Rabiot il discorso è più ampio, ma pure più stringente: l’ex Psg va a scadenza già a giugno. Veronique, la madre di Adrien, ha un ottimo rapporto con Manna, regista dell’intesa annuale dei mesi scorsi, e ieri ha conosciuto di persona anche Giuntoli.