Federico Chiesa, esterno offensivo della Juventus, autore di 2 gol nel 3-2 bianconero contro il Porto, che non è bastato alla Vecchia Signora per passare il turno, è il primo giocatore italiano a segnare almeno due gol in una partita di fase a eliminazione diretta della Champions con i piemontesi dall'aprile 1999, quando Inzaghi ne fece 2 contro lo United.