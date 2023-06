Lanon vorrebbe cedere in prestito Fabionella prossima stagione, nonostante sul giocatore ci sia l'interesse di parecchi club di Serie A, tra cui anche l'Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport infatti il club toscano sarebbe in pole position per il giovane centrocampista qualora la Juventus decidesse di cederlo in prestito. Ci sarebbe soltanto una condizione però in cui Madama potrebbe lasciar partire il centrocampista.Qualora la Juve non prendesse parte alla prossima Conference League e quindi disputerebbe soltanto una partita a settimana e nel caso in cui venisse fatto un determinato mercato in entrata. In sintesi, qualora la dirigenza bianconera si rendesse conto che per Miretti lo spazio sarebbe drasticamente ridotto potrebbe decidere di mandarlo in prestito ed Empoli sarebbe la prima scelta. Diversamente Fabio, che nella passata stagione ha convinto tutti, va verso la permanenza a Torino.