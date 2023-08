Il mercato è ormai agli sgoccioli, c'è chi ancora spera di tornare a vestire la maglia bianconera, come Alvaro. Difficile un suo approdo a Torino, accadrebbe solo in caso di partenza di Moise. C'è invece anche chi vuole sapere cosa ne sarà del suo futuro, stiamo parlando di Filip. L'esterno arrivato a Torino la scorsa estate che è stato uno dei protagonisti della passata stagione in queste prime due gare ha collezionato, a sorpresa, zero minuti giocati. Il serbo può essere sacrificato in caso di arrivo dell'offerta consona.Ricordiamolo però, appena la scorsa estate la Juventus soffiava il giocatore alalle battute finali di calciomercato. Ecco quindi che gli Hammers, come riferisce Calciomercato.com, sono ancora alla ricerca di un esterno mancino e Filip sarebbe il profilo ideale. Il problema è il tempo a disposizione, non è facile impostare una trattativa in così poco tempo ma nulla verrà lasciato al caso. Così come si ascolteranno anche altre tentativi last minute. La richiesta della Juve intanto non cambia, valutazione fissata a circa 15 milioni di euro. Non si esclude un prestito, qualora sia indirizzato ad un diritto di riscatto con semplici condizioni o addirittura condizionato ad un obbligo.