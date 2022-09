"Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare". Ecco, per lail momento in cui i cosiddetti "duri" servono come l'aria è arrivato, perché la partita di domani contro ilè già una finale, una di quelle sfide che possono segnare un punto di non ritorno. E a fare la differenza, ora, deve essere anche e soprattutto Angel, il giocatore tanto atteso (e osannato) in estate dal popolo bianconero, che però finora non ha avuto la possibilità di ammirarne talento e personalità se non per qualche fugace apparizione sul campo, a causa di infortuni, ricadute e prestazioni in riserva.In settimana il Fideo prenderà un volo per raggiungere la sua. Prima, però, è chiamato a dare una mano concreta alla Juve, anche subentrando a partita in corso, se necessario, per dimostrare che, almeno in termini di carisma e di voglia di incidere, il suoè già cominciato. Se in molti, del resto, erano pronti a sostenere che la competizione in Qatar fosse il suo unico vero obiettivo in questo finale di carriera, nel momento del suo arrivo a Torino Di Maria ha subito chiarito di tenere particolarmente al progetto bianconero, nel quale ha voluto persino "trascinare" l'amico Leandro. Adesso, però, è il momento di incidere, prima che sia troppo tardi.