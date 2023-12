Perché anche quando sembra ormai annegata, sotto dieci metri di acqua, riesce a risalire e a prendere quella boccata di ossigeno necessaria per tirarsi su, agganciare un salvagente e issarsi sulla barca. Una barca che ora ha una rotta ben definita, che porta verso unodavvero possibile,, capace prima di reagire al rigore sbagliato da Dusan, il suo uomo-copertina, e poi a ribaltare un risultato che avrebbe avuto il sapore di una terribile beffa, dopo una partita che il, per quanto ordinato e compatto, non aveva mai avuto in pugno.C'è tutto, in questo successo esterno per 2 a 1 deciso da Federicoal 94', dopo il vantaggio firmato da capitan. C'è il corto muso allegriano, c'è la paura e c'è la rabbia agonistica, ma soprattutto c'è la reazione di una squadra consapevole di valere più di un pareggio contro il Monza alla 14^ giornata di campionato, in una notte che significa nuovamente vetta della classifica.Questa Juve lo sa, altrimenti non avrebbe avuto la forza di rispondere a Valentin Carboni e rimettere il muso avanti, proprio sulla linea del traguardo, scacciando fantasmi che per una volta, nonostante qualche sofferenza di troppo, non meritava di vedersi comparire alle spalle.