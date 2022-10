Intervenuto in conferenza stampa dopo, Massimilianosi è espresso anche sulla possibilità di schierare in campo il tridente offensivo con i tre big bianconeri. Ecco il suo pensiero: "Quando staremo bene, magari potremo giocare. Non c'è un progetto con i tre insieme, dipende dalle condizioni di tutti. Di Maria è un giocatore che capisce dove va la palla, dove smarcarsi. Stasera ha giocato da seconda punta, è importante giocare la palla, sa verticalizzare, fare assist. Che sono stati di pregevole fattura".