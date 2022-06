Un vice di Dusan Vlahovic, non in alternativa ma in aggiunta al jolly Alvaro Morata, per affiancare al bomber serbo un altro "nove" di stazza e non correre mai il rischio di ritrovarsi senza un centravanti, con l'ulteriore garanzia di poter sfruttare una soluzione tattica in più, quella delle due punte vere, di peso, da spendere in certe partite o a gara in corso. Sono tanti, e tutti validi, i motivi per cui il ds della Juve Federico Cherubini sta lavorando su vari tavoli e profili per rinforzare il reparto più avanzato, dove adesso, secondo Tuttosport, sono in salita le quotazioni di Marko Arnautovic. Stando al quotidiano, il 33enne del Bologna intriga particolarmente per il suo mix di tecnica e struttura fisica, tanto che nei giorni scorsi i bianconeri hanno verificato le possibilità di un'operazione con il suo entourage.



L'ipotesi è concreta, ma i rossoblù considerano il loro bomber incedibile, dopo una stagione con 15 gol nel bottino. Dal punto di vista della Signora, l'austriaco potrebbe diventare il classico vice esperto di Vlahovic, pronto a fare la differenza a partita in corso o nelle giornate in cui l'ex viola ha bisogno di rifiatare; nei ragionamenti di Massimiliano Allegri, inoltre, in alcune occasioni potrebbe anche fare coppia con lo stesso serbo o con Morata, che è considerato più un esterno o una seconda punta. Un rinforzo nel ruolo, comunque, alla Juve serve a prescindere, e per questo la dirigenza sta vagliando anche altre opzioni - in primis Giovanni Simeone - soppesando i pro e i contro di ciascuna. Lo sta facendo anche per Arnautovic, intorno al quale filtra un moderato ottimismo: un compromesso con il Bologna, alla fine, lo si potrebbe anche trovare, molto dipenderà dalla pista che i bianconeri sceglieranno di percorrere con convinzione.