Potrebbe restare, Daniele. Soprattutto in un caso: se dovesse partire Merih, direzione Italia (Atalanta e Roma sulle sue tracce) o estero (piace tanto in Premier League). Ieri ha parlato l'agente a Radio Sportiva: "La Juventus se volesse cederlo potrebbe farlo quando vuole. In questo momento vuole tenerlo perché Allegri ha una certa idea sulla difesa e quindi andiamo avanti così. Anche con il rinnovo di Chiellini? Certo, perché può esserci una cessione, che può essere anche Daniele. Fermo restando che se c'è un progetto interessante, la Juventus lo tratta bene e ha un concetto elevato del ragazzo e fa anche queste valutazioni".