Come racconta il Corriere dello Sport in edicola, Cristiano Ronaldo non è più cruciale per la Juventus. Ma non sarà semplice dirsi addio: il problema enorme riguarda lo stipendiod a 31 milioni che difficilmente qualcuno riuscirà a garantire al portoghese; in questo senso, non è che ci sia la fila per accontentarlo. Ci sono United e Psg, certo, ma gli inglesi rappresentano una pista molto più credibile: entrambi in ogni caso possono garantire interessi e potenziali scambi. Al momento, comunque, "l'impressione è che Ronaldo sia più lontano che vicino alla Juve e che Max non abbia posto la sua permanenza come pregiudiziale per rimettersi al timone".