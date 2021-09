Si è dato un segnale. Anche nelle difficoltà, soprattutto nelle difficoltà. Ed è stato detto, in sostanza, che la Juve è questa roba qui: la squadra dei primi dieci minuti, potenzialmente devastante, e pure quella degli ultimi dieci, potenzialmente devastata.Chiellini nel finale è diventato necessario per evitare il tracollo. Oltre il gol di Candreva, estemporaneo perché frutto di un'uscita insensata di Cuadrado, la Juve ha patito solo la sua preoccupazione, da Torregrossa a Quagliarella sono arrivati ben pochi grattacapi.E allora, i tre punti. Finalmente, anche in casa, i tre punti. Che muovono e smuovono, che cambiano anche gli orizzonti della Juve: era una necessità, oltre che un desiderio. E una sorta di preparazione mentale a un rush finale delicato e imprescindibile: Chelsea e Toro diranno probabilmente cosa sia e cosa sarà la squadra di Allegri. Intanto tra La Spezia e Samp ci sono due mattoncini in più per evitare che piova in salotto, secchi belli grossi che in qualche modo riescono a contenere un po' di perdite. Va bene così.Ora l'imperativo è complicato e diventa chiudere bene:. La fragilità della Juve si scontrerà stavolta con l'obbligo di far bene, per dare un segnale e semplicemente per fare classifica. Se pensavate che il momento più difficile fosse alle spalle, sappiate che le montagne russe sono appena all'inizio. Su e giù, come in Juve-Samp. Allegri spera che il finale di partita sarà esattamente il finale di stagione: in difficoltà, sofferenti, senza fiato. Ma