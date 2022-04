L'inizio non era stato dei più confortanti, ma ora l'aria pare decisamente cambiata. È un momento positivo per Aaron Ramsey, a segno due volte nelle ultime due partite con la maglia dei Rangers. Rangers che adesso sembrano soddisfatti di lui, tanto che c'è chi si chiede se non sia il caso di provare a prolungare la sua permanenza dalle parti di Ibrox Park. La formula del suo trasferimento dalla Juve, stando al comunicato ufficiale diffuso dai bianconeri a gennaio, è quella del semplice prestito, ma secondo quanto riportato da Calciomercato.com gli scozzesi avrebbero una prelazione nel caso in cui, desiderosi di trattenerlo, volessero sedersi al tavolo delle trattative in estate. Uno scenario che ad oggi appare complicato, ma che a Torino accetterebbero sicuramente di buon grado per non vedersi costretti a trovare una nuova sistemazione al gallese, investendo per lui altro tempo e risorse.