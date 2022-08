E adesso c'è, Adrien Rabiot. E quindi può giocare. Come racconta Tuttosport, dopo le tante storie sul mercato, il francese potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto, magari al fianco di Manuel Locatelli. Allegri potrebbe optare per una classica mediana con due centrali e due esterni puri, ossia Cuadrado e Kostic: nel suo 4-4-2 ci sarebbe spazio anche per Adrien, che il tecnico livornese considera a tutti gli effetti un potenziale titolare. Eccome.Dopo la squalifica, dunque, Rabiot potrebbe così iniziare la sua nuova stagione a Torino. La quarta della sua storia con la Juventus, che non ha mai deciso di metterlo fuori rosa o di forzare la cessione. Tutt'altro: Rabiot resta al centro del progetto, un giocatore molto valido per Allegri, in grado di dargli il cambio di passo fisico di cui questa squadra, in particolare in ripartenza, ha costantemente bisogno. Certo, il regista avrebbe risposto ad altre necessità, ma Adrien si prepara a non farlo rimpiangere. Sarà difficile. Difficilissimo. Ci proverà, comunque.