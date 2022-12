Paulnon ritornerà in campo con la Juventus almeno fino a gennaio. Un calvario, un recupero a tratti eterno. Lavaluta, pensa e riflette. Massimilianoquindi ora più che mai si aggrappa ad Adrien. Il tecnico toscano non voleva privarsene quando Pogba sembrava sulla via del recupero, figuriamoci ora.Come riferito da Calciomercato.com non sarebbe da escludere che a fronte di un'offerta consona la Juventus scelga di privarsi del centrocampista francese già a gennaio, perchè al momento per il rinnovo le parti sembrano essere lontane e la Juve potrebbe decidere di monetizzare dalla sua cessione.