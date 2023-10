Adriencontinua a non convincere i tifosi. Dopo il rinnovo fortemente voluto da Massimiliano, il francese è stato confermato anche per questa stagione come un giocatore centrale per il progetto tecnico della, scendendo in campo praticamente sempre senza però mai brillare davvero, o almeno non come ci si aspettava dopo l'exploit dello scorso anno. Anche contro l', quella del classe 1995 è apparsa una prestazione in chiaroscuro: qualche segnale positivo nel primo tempo, che faceva pensare a un passo in avanti, e molte più difficoltà nella ripresa, quando di fatto è sparito dal gioco. Solo un problema di condizione? Difficile dirlo. La certezza, a caldo, è la reazione dei tifosi bianconeri, che sembrano ben poco felici delle sue recenti prove.