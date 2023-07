Se il buongiorno si vede dal mattino si può dire che questo Federicofa ben sperare. Nella notte italiana, nel corso dell'amichevole contro il Milan si è finalmente rivisto il vero Chiesa. Quello in grado di cambiare le sorti della gara con una giocata o con uno strappo. Infatti, proprio da un suo calcio di punizione arriva l'assist per la rete di Daniele Rugani. Non solo però, dopo soltanto 20 minuti è arrivata la sua prima conclusione in porta, neutralizzata dai rossoneri.Proprio il vero Chiesa, quello che aveva trascinato sia Madama che la nazionale prima del brutto infortunio al ginocchio rimediato allo Stadio Olimpico di Roma proprio contro la squadra giallorossa. Strappi, accelerazioni e visione di gioco fuori dal comune, questo è Federico Chiesa. Ora però, dopo aver ritrovato il vero Chiesa la Juve deve anche ritrovare l'intesa tra lui e Vlahovic che ai tempi della Fiorentina aveva fatto sognare tutti. Insomma, i tifosi della Juve ora possono sognare per davvero.