Per una questione d'orgoglio. Per una questione di soldi. Per una questione soprattutto di sorteggio. Alla fine, il gelo dello Stadium si è riscaldato nel coro unico dei tifosi:Rimonte e contro-rimonte, a San Pietroburgo, mentre i bianconeri gestivano un vantaggio nato quasi per caso in una partita in cui ha spinto spesso sull'acceleratore e quasi mai ha chiuso i conti. Come un pugile che vince ai punti, col colpo del kappao inspiegabilmente ancora in canna.In realtà, per spiegare, un senso alla partita della Juventus lo si trova pure: da una parte l'eterna mancanza di una punta concreta (Kean, bel gol, ma il bomber è un'altra cosa), dall'altra l'irrisolutezza della fase offensiva della squadra. Due indizi che fanno una prova: davanti non s'è inceppato nulla, è proprio carestia d'acqua anche se attorno piovono occasioni. Insomma, servirà altro dagli ottavi di finale in poi. E servirà avere anche un po' di fortuna in zona sorteggi, anche se poi è stata sciupata in questi anni di sorrisi alle urne e di pianti a fine partita. Serve la pallina giusta, oltre alla palla giusta. Spalancandosi così una bella occasione. E un po' di fiducia in più, che anche in campionato potrebbe non guastare.Oh, il Psg spegnerebbe quel picco d'entusiasmo generato a fine partita. L'Atletico sarebbe alla pari. Sporting Lisbona, Benfica, eventualmente Villarreal sarebbe tutt'altra storia e darebbe ulteriore senso al colpo di fortuna di questa sera. Una tra Salzsburg e Siviglia aumenterebbe i progetti futuri e abbasserebbe la quota futura. Nel senso: la Juve a quel punto traccerebbe un passaggio frontale verso l'obiettivo dichiarato questa sera da Bonucci, ossia la top 8 d'Europa. Un'occasione assolutamente da non smarrire, anche per tutto quello che è arrivato in una serata apparentemente inutile e invece completamente significativa. Ecco, che possa dare una traccia futura in tutto il percorso? Sì e no. Come sempre, Allegri definitivo: "La preoccupazione? E' Venezia".