di Gianluca Minchiotti

Il mercato della Juventus si è chiuso senza botti e con alcune situazioni ormai ataviche rimaste irrisolte: la quarta punta, un altro centrocampista e un altro terzino. In questa sessione i bianconeri hanno badato sopratutto ai conti, liberandosi dell'ingaggio di Khedira e realizzando una serie di plusvalenze. Uno sguardo al bilancio (soprattutto) e un altro al futuro, alla voce Rovella. Il presente invece lascia ad Andrea Pirlo la stessa rosa di inizio stagione, per un totale di partite da disputare che va da un massimo di 29 (se la Juve dovesse andare in finale di Champions League e di Coppa Italia) a un minimo di 23 (le 19 di campionato che mancano, i due match di semifinale di Coppa Italia con l'Inter e le due partite degli ottavi di finale di Champions con il Porto). Intanto, per la dirigenza dei campioni d'Italia, a mercato finito, è ora di guardare con una certa urgenza ai contratti in scadenza, che sono ben 10 fra giugno 2021 e giugno 2022. Vediamoli in ordine di priorità.



