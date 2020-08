2









L'ultima spiaggia. Perché qualcuno rimarrà indietro, nel nuovo ritiro che sta progettando Andrea Pirlo. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il lavoro di Paratici in Inghilterra sta iniziando a dare i suoi frutti: i nomi in uscita sono quelli di Bernardeschi e Douglas Costa, ma anche Aaron Ramsey. Che a Londra ha lasciato più di un bel ricordo.



CIAO AARON - Dunque, Aaron sembra sempre più mercato (sarebbe una grande plusvalenza): a richiederlo sono stati West Ham e Crystal Palace. Che hanno alte ambizioni ma partono da un gradino più basso. A Torino è stato deludente e Paratici sta provando a piazzarlo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro: lo scoglio per chi compra è tuttavia lo stipendio, dato che il gallese guadagna 7 milioni di euro. Intanto, il City vuole Alex Sandro per la fascia sinistra, Berna e Douglas si contendono il posto allo United, quello che tutti pensavano fosse stato già destinato a Sancho. Federico interessa anche al Wolverhampton: ma c'è Raiola di mezzo.