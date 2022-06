Le sensazioni che filtrano, ora, sono quelle di un moderato ottimismo. Per accontentare Angel Di Maria, infatti, la Juve ha rilanciato, proponendo una nuova offerta al rialzo anche per un solo anno di contratto, compresa tra i 6.5 e i 7 milioni di euro netti più bonus rispetto a quella precedente da 5.5. Non si parla più di biennale, quindi, anche perché la volontà è quella di arrivare a una conclusione positiva. O quantomeno a una conclusione. Come riportato da Calciomercato.com, la risposta definitiva (o comunque decisamente indicativa) da parte del Fideo è attesa nel fine settimana, quando l'ex PSG farà tappa a Parigi. L'ultimatum, in sintesi, è stato prolungato, ma soltanto di pochi giorni. Per la Juve, infatti, è tempo di stringere, sul fronte Di Maria ma anche su altri tavoli, a partire da quello indipendente di Filip Kostic. L'esterno serbo dell'Eintracht Francoforte ha messo in cima alla lista dei desideri il club bianconero, con il quale ha già raggiunto un accordo sulla base di un triennale da 2.5 milioni di euro netti a stagione più bonus: i tedeschi non si opporranno alla sua cessione, ma chiederanno una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. La Juve, da parte sua, deve solo decidere quando affondare il colpo.