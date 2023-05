Laè tornata a vincere e sui tre punti conquistati contro il Lecce c'è anche la firma di Leandro Paredes, quello che forse più di chiunque altro è finito al centro delle critiche nell'arco dell'intera stagione. L'argentino non ha mai instaurato un gran feeling con l'ambiente bianconero e in molti stanno già pensando ad una Juve senza, con il Campione del Mondo in carica che farebbe così ritorno al Psg.- Paredes, intanto, fa sapere a tutti quella che è la sua grande volontà di restare all'ombra della Mole anche nella prossima stagione e lo ha detto senza troppi giri di parole nel post partita della gara vinta contro il Lecce: ', in tutte le famiglie ci sono delle discussioni. Andiamo avanti insieme. Se resto? Non lo so, vivo la mia vita giorno dopo giorno e speriamo nella soluzione migliore per tutti. Io sono felice, anche la mia famiglia,. Stando alle ultime indiscrezioni, dall'altra parte delle Alpi lasciano intendere che il Psg sarà disposto a fare uno sconto ai bianconeri in caso di riscatto, ma bisogna anche prendere in considerazione la volontà della Juve, soprattutto.Gia, perchè Madama sembra non avere dubbi da tempo su quello che sarà l'esito finale dell'operazione Paredes e non sarà certamente un gol a far cambiare opinioni o giudizi sia a Max Allegri, che alla dirigenza tutta. La Juve, infatti, non ha alcuna intenzione di versare 22,6 milioni più 3 di bonus nelle casse del club transalpino e proprio per questo, il