Leandroè fuori dal progetto della Juventus, questo è ormai noto e sotto gli occhi di tutti. Lo spazio in campo a disposizione dell'argentino è diminuito di settimana in settimana. La società ha infatti scelto una nuova strategia puntando sui giovani, Nicolò Fagioli e Fabio Miretti hanno convinto sempre più a suon di prestazioni degne di nota, Manuel Locatelli è cresciuto e si è preso sulle spalle il centrocampo, togliendo così lo spazio a Paredes. Proprioaveva spinto tanto in estate per far approdare a Torino il centrocampista del PSG complice anche l'infortunio di Paul Pogba.La discesa nelle gerarchie, ma Max deve poter contare su Paredes in caso di necessità. Proprio per questo nonostante la litigata di ieri, sotto gli occhi dei media presenti, Leandro e Max dovranno chiarirsi per continuare insieme fino al termine della stagione. Già, la lite del giorno di Pasquetta non è la prima tra i due, come riferisce Gazzetta.it, questa volta per far ritornare il sereno, almeno apparentemente potrà intervenire anche la società. Proprio la società che ha già deciso quale sarà il futuro di Leandro.Stando agli accordi presi in estate col PSG, infatti, una delle tre condizioni che avrebbero portato all’obbligo di riscatto: la qualificazione agli ottavi di Champions, è venuta subito a mancare, di conseguenza non è stato necessario aspettare la fine della stagione per comprendere che i bianconeri possono. Per ciò che si è visto sul campo, però, una spesa pari a 22 milioni e 600 mila euro, più bonus che porterebbero la cifra a 25 almeno, sembrerebbe uno sproposito. Piuttosto alla Continassa se la caveranno con il pagamento del prestito oneroso stagionale di 2 milioni e mezzo: che è comunque una somma considerevole, considerando anche l’ingaggio di quasi 7 milioni. Ecco perché le strade di Paredes e della Juventus si divideranno in estate con buone probabilità.