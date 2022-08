Si è conclusa una giornata ricca di colpi di scena in casa Juve, con la trattativa per Arkadiusz Milik che si avvia ormai alla fumata bianca. I bianconeri hanno infatti raggiunto l'accordo sia con l'entourage dell'attaccante ma anche con i francesi del Marsiglia, i quali incasseranno 2 milioni per il prestito oneroso, più altri 8 in caso di riscatto nella prossima stagione. Ma quella dell'ex attaccante del Napoli non è l'unica operazione che sta per essere ufficializzata.- Già, perchè Madama potrebbe abbracciare finalmente anche il tanto agognato Leandro. Stando a quanto riportato in queste ore da Sky Sport infatti, la Juve avrebbe ottenuto dei nuovi contatti con la dirigenza francese pochi istanti fa e che, avrebbero portato a degli sviluppi positivi. Anche qui la formula è quella delche,tipo la qualificazione in Champions League o garantendo un certo numero di prestazioni.