. Magari a volte può sembrare un po' sfiorita, in debito di acqua e di ossigeno, ma spesso le può bastare una sola goccia di elisir per sbocciare più bella che mai, quasi a regalare l'impressione che il tempo si sia fermato. Ecco, è proprio questo il caso di Paul, che dopo i primi convincenti segnali di ripresa lanciati nelle ultime partite di campionato - solo scampoli di gara, ciò che le sue condizioni fisiche gli consentono, almeno a sentire Massimiliano- ha illuminato lacon le sue giocate anche nella prima semifinale dicontro il, riuscendo persino a risultare determinante.Innegabile, infatti, che dal momento del suo ingresso in campo nella ripresa la partita sia cambiata, prendendo, con tutte le conseguenze del caso anche in vista del ritorno in Spagna. Tra controlli di palla perfetti - anche di testa, a mo' di giocoliere - e spunti degni di un fuoriclasse il Polpo ha avuto anche il merito della zuccata nell'area avversaria che di fatto si è trasformata in un assist per il gol di Federico, di un'importanza stratosferica per la "missione" bianconera, che nella prima "spedizione" all'Allianz Stadium è stata compiuta solo parzialmente.Ma la buona notizia, ora, è un'altra:, guizzi momentanei di un talento che, come dicevamo in apertura, di fatto non è mai scomparso, ma sono, dopo un calvario che il classe 1993 si sta trascinando dalla scorsa estate, un incubo che sembrava non finire mai., che adesso non vuole più fermarsi, consapevole che. Ci sono ancora da conquistare unae unper la prossima stagione (questioni giudiziarie permettendo, chiaramente), entrambi obiettivi per cui il talento e l'esperienza di Paul potrebbero fare la differenza. E un pensiero, neanche a dirlo, sorge inevitabile: chissà se fosse stato a disposizione per tutti questi mesi...