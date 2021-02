4









E adesso il Porto. E la Champions. E la Juve che deve rispondere dopo una sconfitta che non sarà stata una batosta, ma ha avuto certamente il suo peso. In palio, infatti, i quarti di una competizione che i bianconeri non vincono da 25 anni: tanti, troppi. E sognare si può, nonostante la situazione in Italia e una vetta non esattamente alla portata. Perché se c'è un fattore già esplicitato da questa squadra, è che 'preferisce la Coppa', come recitava un noto libro su Carletto Ancelotti. LE CONDIZIONI - Per un passaggio 'sicuro', comunque, c'è bisogno di tutti gli effettivi. A partire da Juan Cuadrado, uscito alla fine del primo tempo e non più rientrato in campo: il colombiano ha avuto un problema muscolare - coscia destra - dopo l'entrata fallosa su Lozano. In giornata capiremo l'entità dell'infortunio, da non sottovalutare. Così come non è da sottovalutare il recupero di Arthur: la calcificazione gli causa dolore e proseguirà con le terapie in attesa di capire per bene il decorso che potrebbe avere il problema. Sono giorni cruciali, insomma. Anche per Dybala e Ramsey: stanno bene, sono a un passo dal recupero. Per entrambi è una questione di... 'dolore': se saranno ok da quel punto di vista, la convocazione per Oporto sembra scontata.