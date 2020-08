1







di Cristiano Corbo

Tempo al tempo, a patto di non abusarne. La Juve ha bisogno di incassare ma allo stesso tempo non può permettersi di bruciare le opportunità che il mercato sta fornendo in questo momento. Così, su due piedi, senza considerare ciò che sarà delle cessioni, a Pirlo andrebbero 'regalati' almeno altri due colpi: il primo sugli esterni, bassi e preferibilmente a destra (Cuadrado sarà jolly d'attacco, no?); il secondo a centrocampo. Dove si vociferava di Allan: e sarebbe stata la scelta peggiore possibile.



SERVE QUALITA' - Non per il brasiliano in sé, ma per le sue caratteristiche. Si è parlato tanto dell'impossibilità del centrocampo juventino di generare gioco: McKennie non va certamente in quella direzione. E comprarne un doppione blasonato, non avrebbe certamente senso. Serve qualità, dunque, per giostrare e gestire, per alzare il livello e servire quel turbinio di talento che la Juventus si troverà in attacco. Dzeko compreso. Serve qualità anche sugli esterni, offensivi e difensivi. Se la scelta di avanzare Cuadrado va proprio in questa direzione, serve un rimpiazzo adeguato nell'area terzini: Bellerin è un'occasione, Dest sarebbe un colpo. Entrambi impossibili senza previa cessione, ormai individuata in Mattia De Sciglio. Però si faccia in fretta. Non si perda altro tempo. Pirlo non farà nulla per vestirsi d'alibi, non per questo gli va complicata la vita.