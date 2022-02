1









Il mercato invernale si è concluso da appena due giorni e i colpi di scena che ha regalato sono senza precedenti. In questa sessione è stato infatti realizzato il colpo più costoso di tutta la storia della Serie A nella finestra di gennaio, raggiunto con il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Inevitabilmente, l'arrivo dell'attaccante serbo aprirà a nuovi scenari nel reparto offensivo della Vecchia Signora che ora, dovrà anche capire cosa fare con Alvaro Morata, confermato si in questa fase ma che a giugno, potrebbe nuovamente lasciare la Mole. A dare manforte ad un suo eventuale divorzio dalla Juve sono anche le notizie che rimbalzano dalla Spagna in queste ore. Stando a quanto riportato dal quotidiano iberico Marca infatti, le problematiche affrontate da 'El Canterano', hanno suscitato un retrofront anche da parte dell'Atletico Madrid, club dententore della proprietà del cartellino dell'ex Real. I Colchoneros starebbero infatti cercando di sistemarlo altrove, ma l'ingaggio elevato e i costi onerosi per i prestiti ottenuti complicherebbero e non poco qualsiasi tipo di trattativa. Questi 6 mesi saranno probabilmente l'ultima spiaggia per Morata che, dovrà tentare di far cambiare le idee dei suoi dirigenti, o quantomeno, cercare di riavvalorare la sua quotazione.