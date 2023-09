Westonè diventato un elemento di fondamentale importanza all'interno degli schemi tattici di Max Allegri alla Juventus. Grazie alle sue abilità polivalenti, al dinamismo e alla dedizione in campo, si è guadagnato un ruolo di primo piano nella squadra.Come racconta il Corriere della Sera, il suo attuale contratto in scadenza a giugno 2025 rappresenta un'opportunità importante sia per il giocatore che per il club. La Juventus potrebbe considerare seriamente l'idea di offrire a McKennie un rinnovo contrattuale, premiando il suo impegno e il suo contributo alla squadra.