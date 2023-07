Secondo la stampa inglese,è la squadra che sta cercando di convincere Romelua optare per la Saudi Pro League anziché la Juventus. Il club saudita ha già acquisito Milinkovic-Savic dalla Lazio e Koulibaly dal Chelsea durante questa estate, e da tempo ha puntato l'attenzione sul talento belga. Tuttavia, Lukaku non sembra essere interessato per il momento, anche se l'Al Hilal ha dimostrato di avere gli argomenti giusti per convincere anche i giocatori più riluttanti.Così come Juventus e Inter, anche l'Al Hilal si è avvicinato al Chelsea da tempo. Con un'offerta superiore ai 50 milioni di euro, più alta delle due italiane. La Juventus e l'Inter erano arrivate a un accordo di 40 milioni di euro, bonus inclusi, con l'offerta fissa della Juventus che superava quella dell'Inter, anche se subordinata alla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto. D'altra parte, l'Al Hilal è disposto a pagare i 50 milioni di euro immediatamente. Il problema per i sauditi, però, è rappresentato da Lukaku, che secondo la stampa inglese avrebbe rifiutato la faraonica offerta di 50 milioni di euro (lordi) per due stagioni, poiché desidera rimanere nel grande calcio europeo, preferibilmente in Italia e sicuramente non a Londra.Con il ritiro dell'Inter dalla corsa e la necessità della Juventus di vendere Vlahovic prima di parlare con il Chelsea, Lukaku è tornato a Londra. Domani è atteso a Cobham per riprendere gli allenamenti insieme agli altri giocatori esuberanti dei Blues, partiti oggi per una lunga tournée negli Stati Uniti, a cui ovviamente il belga non prenderà parte. Inizialmente, il suo ritorno al centro di allenamento del Chelsea era previsto per mercoledì o giovedì della scorsa settimana, come annunciato dal tecnico Mauricio Pochettino nella sua conferenza stampa di presentazione. Tuttavia, la rapida evoluzione della trattativa con l'Inter ha convinto entrambe le parti a posticipare la convocazione di Lukaku, convinti che sarebbe stata una formalità e non un vero e proprio ritorno del giocatore alla base del Chelsea. Il belga era atteso a Cobham oggi, ma per evitare incroci con il tecnico e la squadra in partenza, tutto è stato rinviato a domani. Lukaku inizierà ad allenarsi come un giocatore indesiderato in una squadra da cui vuole andarsene e in cui nemmeno i tifosi lo vogliono, sperando di risolvere presto la sua situazione, andando a Torino per giocare nella Juventus, come auspicato dalla squadra bianconera e al momento anche dal giocatore stesso. Tuttavia, l'Al Hilal è in attesa e pronto ad aumentare ulteriormente la propria faraonica offerta. Anche gli arabi non aspetteranno all'infinito: hanno già convinto Mitrovic, ma non sono riusciti a trovare un accordo con il Fulham, che ha rifiutato due proposte, l'ultima delle quali era di 35 milioni di euro.