La situazione di Romelusembra essere giunta a un punto critico. Dopo un periodo di allenamenti separati a Londra, il giocatore belga comincia ad avvertire l'urgenza di trovare una soluzione. Il Chelsea sembra averlo escluso dai propri piani, come dimostra il fatto che non è salito sull'aereo per il tour negli Stati Uniti, un segnale inequivocabile della sua situazione.