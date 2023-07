è in attesa e pronto a rispondere alla chiamata del, ma con l'intenzione di rimanere solo per un breve periodo. Non appena la Juventus sarà in grado di finalizzare la partenza di Vlahovic, il centravanti belga sarà pronto per approdare a Torino. Questa mossa potrebbe sorprendere, ma Lukaku ha la certezza di avere un allenatore come Allegri, disposto a scommettere su di lui, e un amico come Conte, che può spiegargli tutto sull'essere juventino. Fino ad ora, l'azione della Juventus è stata impeccabile, ma ora si avvicinano giornate decisive, quelle che determineranno se avranno successo o meno. Con l'Inter fuori dai giochi, il destino è interamente nelle mani della Juventus, con Vlahovic che si avvia a lasciare il club e Lukaku pronto a fare il suo ritorno in Serie A con una maglia diversa.