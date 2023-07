Nelle ultime ore gli scenari di mercato del calcio italiano si sono completamente rivoluzionati, in particolar modo quelli di Juventus ed Inter. La telenovela Lukaku, infatti, sta tenendo banco da diverse settimane, ma nella giornata odierna sembra essere arrivato ilsugli eterni rivali di sempre.- Come riportato anche da Tuttosport, infatti, i bianconeri sembrano aver trovato un'intesa di massima con l'entoruage del giocatore sulla base di 11 milioni a stagione, che nel frattempo ha interrotto bruscamente i contatti con il club di Appiano Gentile. Questo ha portato ad un incredibile, che ora rinunciano all'operazione e lasciano campo libero alla Juve.- Adesso però, la palla passa in mano a Dusan Vlahovic, che deve ancora capire cosa fare del suo futuro, così come la Juve. Il peso economico di entrambi non è minimamente sostenibile e viene naturale pensare che se dovesse ufficializzarsi la trattativa per Lukaku, si aprirebbe quasi sicuramente una cessione di DV9, che nel frattempo è finito nei radar dei diversi top club europei. La Juve fa sapere che servirà una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro per lasciar partire l'ex viola e al momento l'unico club tra quelli interessati e che sono disposti a versare questa somma nelle casse di Madama, è il Psg. La destinazione sarebbe gradita a Vlahovic per fare un definitivo salto di qualità, ma servirà un', la Juve aspetta.