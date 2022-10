Non solo la spinta dello stadio Sammy Ofer, che va verso il tutto esaurito. Per la sfida di domani contro lailavrà un ulteriore vantaggio, ovvero quello rappresentato dal ritorno in campo di quattro titolarissimi: si tratta di Omer, esterno offensivo, capocannoniere della squadra con sette gol in questa stagione, ma anche dei centrocampistie dell'altro attaccante. Nella gara di andata a Torino questi giocatori non avevano potuto partire dal primo minuto a causa dello, il digiuno religioso che avevano osservato per la festività ebraica legata al ricordo del giorno in cui Mosè scese dal Monte Sinai con le Tavole della Legge e venne accettato il pentimento del popolo.