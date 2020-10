3









Barcellona, Dynamo Kiev e Ferencvaros: il gruppo G è piccola, grande croce, ma soprattutto delizia. Adesso tocca alla Juve decidere cosa e chi sarà, ad Andrea Pirlo se il sogno val bene un taglio netto con il passato. Negli ultimi giorni di mercato, come ricorda il Corriere Torino, i bianconeri dovranno aggiustare entrate e uscite in modo da evitare un nuovo caso Emre Can nella lista da presentare all'Uefa per la massima competizione europea. "Imbarazzante", la descrizione di Sarri della situazione di un anno fa alla Continassa: i primi scricchiolii del rapporto si percepirono già in quel momento. Pirlo non commetterà gli stessi errori, ma un aiuto dai dirigenti sarà necessario: adesso tocca scegliere i due giocatori da tagliare nell'elenco dell'imminente Champions League.



QUATTRO PER DUE TAGLI - Oltre ad Emre Can, ai tempi restò fuori anche Mandzukic. E la situazione del croato assomiglia sempre più a ciò che sta passando oggi Sami Khedira: l'indiziato numero uno all'esclusione resta proprio il tedesco, che differentemente dai compagni 'epurati' non vede sbocchi di mercato. Rugani-Rennais, in questo senso, si è scaldata giusto in tempo; anche De Sciglio è in attesa di acquirenti dopo le esclusioni di Pirlo, e oggi sente odore di esclusione. Douglas Costa, invece, sa di potersi giocare le sue carte, anche con l'arrivo di Federico Chiesa a Torino. E se tornasse Kean? Nessun problema: potrebbe essere inserito in lista B.