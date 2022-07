La notizia che sta rimbalzando dall'Inghilterra in questi istanti, potrebbe cambiare totalmente gli scenari di mercato della Juve. Il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly sarebbe infatti ad un passo dal firmare con il Chelsea, rimasto a secco nella trattativa De Ligt e che avrebbe virato in queste ore sul senegalese. Proprio per questo, ora l'obiettivo principale di Madama diventa il granata Bremer, sul quale però ci sono anche Napoli ed Inter.