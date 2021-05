3









E adesso? Che sia arrivata sul fil di sirena della stagione la consacrazione di Dejan Kulusevski? Piano con le parole grosse, sì. Ma la prestazione di 'Kulu' fornita in finale di Coppa Italia ha ridato slancio e aumentato le sue quotazioni in vista non solo della prossima stagione, ma anche della prossima partita. LE SCELTE - Ecco allora che nell'epilogo thriller del campionato, Dejan potrebbe nuovamente partire al fianco di Cristiano Ronaldo, unica punta con Dybala e Morata in panchina. Una sorta di 4-5-1, come raccontiamo qui, in cui Kulusevski ha onore e onere di avvicinarsi a CR7 per provare a fornire assist, ad avere spazio per attaccare la porta. Ma non sarà l'unica novità: come racconta Gazzetta, davanti a Szczesny tornerà anche Alex Sandro (confermati De Ligt e Chiellini) con Danilo a destra; dunque, Cuadrado più avanti, Arthur in ballottaggio con McKennie per un posto in mezzo (Bentancur è squalificato), Rabiot certo di un posto. Poi super Chiesa e Cristiano. Attorno al grande protagonista di questi giorni, Dejan Kulusevski. E chi l'avrebbe detto...