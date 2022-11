Non è ancora cominciata l'avventura per i Mondiali in Qatar, eppure in casa Juve sono già arrivate delle risposte che si attendevano da tempo. Eccezion fatta per l'infortunio di Fagioli infatti, ottimi segnali sono emersi sia dai bianconeri impeganti nella sfida contro l'Albania, sia dai sudamericani come Di Maria o Alex Sandro, giusto per citarne alcuno. Ma le più grandi sorprese arrivano tutte dalla nazionale serba, conchea suon di giocate e di gol.- La dimostrazione è arrivata nell'ultimo test amichevole prima dell'inizio della Coppa del Mondo, disputato quest'oggi contro il Bahrain e stravinto per 5-1 dai serbi. In gol sono andati Vlahovic, Djuricic, Jovic e Tadic, autore di una doppietta. Come se non bastasse però, DV9 ha anche confezionato due assist al bacio per i suoi compagni, segno di come lavori duramente per la squadra, oltre a finalizzare al meglio le palle gol che gli vengono recapitate. Se a questo strapotere fisico poi aggiungiamo anche la corsa, la fisicità, la resistenza ma soprattutto i cross di Kostic, allora, pronta a faralla ripresa del campionato.