La Juve continua la sua preparazione negli Stati Uniti, pronta a rientrare nella miglior condizione possibile per affrontare la stagione che sta per nascere. Ma per non farsi trovare impreparati servirà anche un mercato all'altezza e che possa ultimare la rosa in ogni suo reparto. Servirà però anche vendere e oltra ai vari Mckennie e Zakaria, bisognerà capire cosa ne sarà del destino di Vlahovic e Chiesa, che al momento sembrano essere destinati a proseguire la loro avventura al servizio di Max Allegri. Con un Chiesa in rampa di lancio e con Filip Kostic che è praticamente infaticabile, ora l'attacco della Juve potrebbe essere già al completo.- Senza dimenticare anche la presenza di Moise, che ora rischia seriamente di non trovare più spazio in questo contesto. Ecco perchè, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora potrebbe anche pensare di cederlo, per non rischiare di andare incontro ad uno scarso minutaggio e di conseguenza, una successiva svalutazione del cartellino. In virtù di questo, si ascolta ogni eventuale offerta e in questi ultimi giorni è stato il Galatasaray a manifestare interesse. Non è da escludere che, la Juve possa decidere di lasciarlo partitre.