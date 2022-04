La Juventus ha un accordo di prestito biennale con l'Everton per Moise Kean. Il rischio, come riporta La Gazzetta dello Sport è quello di dover tenere l'attaccante in rosa ancora per un'altra stagione. Il prestito con i Toffees è un accordo biennale con obbligo di riscatto condizionato dal club di Liverpool. Mantenere Moise occupa un posto in rosa per la Juventus e potrebbe rivelarsi un problema. Madama dovrà trattare con il club di Liverpool.