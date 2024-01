Juve, il valore di Bremer 'schizza' alle stelle

Quando nell'estate 2022 laaveva deciso di investire per lui circa 50 milioni di euro qualcuno aveva storto il naso. E invece oggi è persino superiore il valore di Gleison, giocatore sempre più fondamentale nello schieramento tattico di Massimilianocon cui, non a caso, in stagione è sceso in campo in 21 partite di campionato su 21, con una sola sostituzione per crampi nel finale della sfida contro l'Atalanta. Per lui: tra i giocatori di movimento di Serie A, solo Nehuen Perez dell'Udinese e Sebastiano Luperto dell'Empoli hanno fatto meglio, con l'en plein a quota 1.890.Bremer è una certezza assoluta per la difesa bianconera, dove fa valere il fisico giocando d'anticipo e tenendo gli avversari a debita distanza dalla propria porta. Ma non solo. Sì, perché in quattro stagioni e mezza in Serie A, considerando dunque anche la sua esperienza al Torino, il brasiliano ha gonfiato la rete per ben 17 volte, con una. Nello stesso arco temporale, nei cinque maggiori campionati europei solo l'esperto Sergioha saputo fare di meglio - con Real Madrid, PSG e Siviglia -, ma solo con un centro in più e potendo a tratti beneficiare anche dello status di rigorista. Bremer, insomma, è diventato un gigante del ruolo, in tutti i sensi. E se è vero che in tempi di austerity alla Continassa tutti hanno un prezzo, quello del brasiliano è decisamente importante.