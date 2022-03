Uno "zero tituli" non si vede dall'epoca di Gigi Delneri. E ripensare a quei tempi, dopo gli anni d'oro dei nove scudetti consecutivi, non può che far male al cuore ai tifosi bianconeri, reduci dall'ennesima mazzata in Champions League e ora disperatamente aggrappati al quarto posto in Serie A. Come riflette l'edizione odierna di Tuttosport, ancora una volta la campagna europea della Juve si è conclusa anzitempo, nel peggiore dei modi, e ora il rischio di restare a bocca asciutta sta diventando concreto.

Già persa la Supercoppa Italiana (e con lo scudetto che ad oggi pare un sogno quasi irrealizzabile), ora Allegri resta in corsa per la Coppa Italia con la semifinale di ritorno da giocare contro la Fiorentina, ripartendo dallo 0-1 dell'andata: senza questo titolo in bacheca, il tecnico livornese concluderebbe la sua stagione sulla panchina bianconera peggio dei suoi due tanto vituperati predecessori, se è vero che Sarri, nonostante tutto, è riuscito a portarsi a casa uno scudetto, e Pirlo ha messo nel suo palmares due trofei, oltre ad acciuffare per il rotto della cuffia un piazzamento in Champions.

Champions che ora la Juve non può permettersi di perdere per strada, anche soltanto per una questione puramente economica. Per i meno veniali, poi, c'è la Coppa Italia, che non fa mai male (e che può essere una bella iniezione di orgoglio, di questi tempi...). Da domenica si riparte, comincia un'altra storia. E ora le parole non bastano, servono i fatti.